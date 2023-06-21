"القومي للبحوث الفلكية" يكشف تفاصيل بداية الانقلاب الصيفي

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، انطلاق فصل الصيف رسميا، اليوم الأربعاء، موضحا أن بداية الفصول الفلكية مرتبطة بدوران الأرض حول محورها وحول الشمس ونتيجة ذلك في المناطق الاعتدالية يكون هناك 4 فصول في العام.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “TEN”، أن هناك تغيرات مناخية وعوامل كثيرة تحدث داخل الغلاف الجوي للأرض خلال الفترات الأخيرة، الأمر الذي جعلنا نشعر بتغير نسبي في حالة الطقس في مصر، وشاهدنا طقس حار شديد وبرد وأمطار مجتمعين خلال الأيام الماضية، وجميع هذه التغيرات تدخل في ظاهرة الاحتباس الحراري وما يترتب عليه.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الانقلاب الصيفي بدأ اليوم ومعها يطول ساعات النهار وتكون أطول من الليل وحتى وصولنا إلى الخريف ليحدث الانقلاب الشتوي، لافتا إلى أن أبرز الظواهر الجوية في الصيف هو تكاثر زخات الشهب، وما يعرف باقتران الأجرام السماوية مع بعضها في أوقات يتم الإعلان عنها مسبقا من قبل البحوث الفلكية ويمكن للمواطنين مشاهدتها والاستمتاع بها خلال ليالي الصيف الجميلة.