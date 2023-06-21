"البنتاجون": ملتزمون بدعم أوكرانيا لاستعادة أراضيها

أكدت نائبة المتحدث باسم وزراة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) صابرينا سينج، التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم أوكرانيا في معركتها لاستعادة أراضيها، مهما استغرق الأمر.

وأضافت نائبة المتحدث باسم البنتاجون - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء - أن "واشنطن تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أوكرانيا"، معربة عن ثقتها "بامتلاك القوات الأوكرانية ما تحتاجه من قدرات عسكرية من أجل النجاح في الهجوم المضاد".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن أمس أن "القوات الأوكرانية تقضي على القوات الروسية في مسرحين رئيسيين للصراع، شرق وجنوب البلاد".