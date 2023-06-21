رئيس مصلحة الضرائب: "بابي مفتوح أمام الجميع وأتعهد بالعمل على تذليل جميع العقبات"

قام الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأولى الجولات التفقدية له بالمصلحة من خلال تفقده مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة، وذلك لمتابعة سير العمل وبث رسائل الطمأنينة لديهم.

تأتي هذه الجولة في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بضرورة متابعة سير العمل ميدانيا بكل المراكز و المناطق والمأموريات التنفيذية، قائلًا إن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كل المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وكذلك تحقيق التواصل الفعال مع العاملين، ومتابعة الأداء والاطمئنان على توفير كل التسهيلات والتيسيرات للممولين، موضحاً أن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية يقومون بعمل دؤوب وجهد كبير لتحقيق الحصيلة المستهدفة.

وطالب الدكتور فايز الضباعني، العاملين بالمراكز الضريبية الثلاثة بتقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للتييسير عليهم في تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب المصرية، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد تطبيق العديد من مشروعات التطوير والميكنة، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعد امتدادًا طبيعيًا لمنظومة الفاتورة، وكذلك منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لافتًا إلى أن الهدف من هذه المشروعات هو جعل المصلحة من أكثر المؤسسات المصرية تحديثًا من ناحية الرقمنة والتطويروالوصول بها إلى مصاف المصالح الإيرادية المتقدمة عالميًا .

وتعهد رئيس مصلحة الضرائب، للعاملين بالعمل الدائم على تذليل كافة العقبات التى تواجههم، وتحقيق الرضا الوظيفى لهم والاستماع لجميع الأفكار البناءة التي يقدمونها والتي تسهم النهوض بمصلحة الضرائب، قائلًا: "بابي مفتوح أمام الجميع".

رافق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أثناء الجولة من قيادات المصلحة كل من الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة ورئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، ورشا عبد العال نائب رئيس المصلحة ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ومحمد ماهر شحاتة مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وخالد محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية، والدكتور أشرف الزيات رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين، وممدوح شاهين رئيس المركز الضريبي لكبار ممولي المهن الحرة، ومها على عبد الخالق رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ومدير عام الموقع الإلكترونى.