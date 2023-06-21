تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 543 شاحنة و 96 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 218 شاحنة و82 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 325 شاحنة و14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى أمل، الحرية 2 وبوسيدون أكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع، و155 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1610 ركاب بموانيها.