الجارديان: بعد يوم واحد من زيارة بلينكن لبكين.. بايدن يصف رئيس الصين بـ"الديكتاتور"

الأربعاء 21/يونيو/2023 - 09:46 ص

ذكر تقرير إخباري نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف الرئيس الصيني تشي جين بينج بأنه "ديكتاتور" وذلك بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لبكين في لبكين في محاولة لتنقية أجواء العلاقات المتوترة بين البلدين.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي قال، خلال تجمع لأنصاره في مدينة كاليفورنيا أمس الثلاثاء، إن الرئيس الصيني شعر بحرج بالغ بعد اكتشاف واشنطن لمنطاد صيني فوق الأجواء الأمريكية يشتبه في قيامه بأنشطة تجسس منذ عدة أشهر.

ولفت التقرير إلى أن حادث المنطاد إلى جانب تكرار تبادل الزيارات بين مسؤلين أمريكيين وتايوانيين يشير بشكل ملحوظ إلى حجم التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وذكر التقرير أن الرئيس الأمريكي أشار أيضا، في تصريحاته أمس، إلى أن الرئيس الصيني ينتابه القلق بشأن الحوار الأمني الرباعي -المعروف باسم Quad- وهو حوار إستراتيجي غير رسمي يضم كلا من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند إلا أن الرئيس الأمريكي، أكد في الوقت نفسه للرئيس الصيني أن الولايات المتحدة لا تستهدف بكين من خلال هذا الحوار وأنها لا تريد "تطويق" الصين عن طريق ذلك التجمع.

وأضاف التقرير في هذا السياق، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خلال زيارة لواشنطن الأسبوع الجاري، موضحا أن المحادثات بين الطرفين ستتناول العلاقات مع الصين.

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي أجرى محادثات أول أمس الاثنين مع الرئيس الصيني خلال زيارته لبكين حيث اتفق الطرفان على السعي لعدم تصعيد التوتر في العلاقات بين البلدين حتى لا يتحول الأمر إلى صراع، إلا أن المحادثات لم تسفر عن أي تقدم ملموس لتحسين العلاقات بين واشنطن وبكين.

وأشار التقرير كذلك أن الطرفين اتفقا خلال الزيارة على تبادل الزيارات بين مسؤلي البلدين في الأسابيع والأشهر القادمة، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن أن المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري سيقوم بزيارة للصين قريبا.

وفي الختام، رأى التقرير أنه على الرغم من تصريحات بايدن عن الرئيس الصيني، إلا أنه أعرب عن اعتقاده في تصريحات سابقة، بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مازالت تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن زيارة بلينكن للصين حققت تقدما واضحا في هذا الاتجاه.