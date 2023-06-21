نائبة رئيس فنزويلا: واشنطن فرضت العقوبات علينا من أجل الاستيلاء على النفط

صرحت نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بلادها بهدف "الاستيلاء على النفط".

وقالت رودريغيز خلال اجتماع مع الدبلوماسيين الفنزويليين، يوم الثلاثاء، إن "الحصار غير الشرعي والعقوبات ضد بلادنا تم فرضها لغرض الاستيلاء على نفطنا مجانا".

واعتبرت أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "كانت بمثابة الاعتراف بذلك"، مشيرة إلى أن "العقوبات أصبحت سلاحا للحرب الاقتصادية" وتفرض على الدول التي تمانع هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها.

وأعادت رودريغيز إلى الأذهان أنه تم فصل فنزويلا عن نظام "سويفت" للتحويلات المصرفية من أجل "عزلها عن المنظومة المالية العالمية".

ويُذكر أن الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوغو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.

وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.