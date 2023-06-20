كريستيانو رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا أمام أيسلندا

حقق كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي والمنتخب البرتغالي، رقما قياسيا دوليا، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أيسلندا، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024.

وبمشاركته أساسيا في المباراة، بات الدولي البرتغالي، أول لاعب في تاريخ كرة القدم، يخوض 200 مباراة دولية رفقة منتخب وطني، وكرم الاتحاد البرتغالى لكرة القدم رونالدو، اليوم، لخوضه المباراة رقم 200 بقميص منتخب بلاده.

وتتواجد البرتغال في المجموعة العاشرة للتصفيات إلى جانب سلوفاكيا ولوكسمبرج وإيسلندا والبوسنة والهرسك وليشتنشتاين.

وتحتل البرتغال صدارة المجموعة 10 بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بينما تتواجد أيسلندا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

