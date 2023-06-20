مشاجرة زوجية تنتهي بوفاة سيدة في الدقهلية والتقرير الطبي يحسم الواقعة

لقيت سيدة مصرعها بمركز المطرية فى محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضها للضرب على يد زوجها عقب نشوب خلافات فيما بينهما.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول عزيزة.ز.ع"،50 عامًا، الى المستشفى جثة هامدة " ادعاء ضرب".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، الى المستشفى وبسؤال مرافقيها اتهموا زوجها بالتعدي عليها بالضرب لنشوب خلافات بينهما مما اودي بحياتها.

وأكد تقرير مفتش الصحة، أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وذلك اثر تعرض المتوفية لغيبوبة سكر أودت بحياتها.

وأقر الزوج في محضر الشرطة أن خلافات زوجية نشبت مع المتوفية على إثر ذلك تبادلا الخلاف بصوت عالً وخلال ذلك تعرضت للإغماء فنقلها إلى المستشفى ولم يقم بالتعدي عليها بالضرب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.