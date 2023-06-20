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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«حلم وطن» فيلم وثائقي يحكي دور هيئة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في حماية المواطن

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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شهد  فريق عمل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مكون من الدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز، والدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس ادارة العلاقات العامة، و محمود جودة كبير أخصائي العلاقات العامة بالهيئة، و رامي عفيفي كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي بالهيئة مناقشة مشروع تخرج لمجموعة من الطلبة والطالبات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية، تحت عنوان حلم وطن الطاقة النووية في مصر.

وسبق مناقشة المشروع، تنسيق وثيق بين هيئة الرقابة النووية والاشعاعية والمجموعة المسئولة عن تنفيذ مشروع التخرج من الأكاديمية، وتم تنظيم عدد من الزيارات لفريق العمل، تم خلالها تعريفهم بصورة تفصيلية بطبيعة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية المخول لها بموجب القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠.

وخلال المشروع جرى تنفيذ حملة توعوية عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، اعتمدت على الاتصال المباشر مع الجمهور المستهدف من خلال عمل استبيان لتحديد المفاهيم المغلوطة لدى المواطنين وتصحيحها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، واخيرا بعث رسالة طمأنة للجمهور من خلال إنتاج فيلم وثائقي بعنوان "حلم وطن" عن دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في حماية المواطنين والممتلكات والبيئة في جمهورية مصر العربية.

ومن الجدير بالذكر انه قد شارك في حملة التوعية نخبة من الإعلاميين والفنانين. وتشجيعا من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية للطلاب وتقديرا لجهودهم المبذولة لخروج هذا المشروع بشكل لائق، سوف تقوم الهيئة بعرض الفيلم الوثائقي على كافة منصات التواصل الاجتماعي للهيئة فور انتهائه بشكل كامل.

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الطلاب أكاديمية البحث العلمي