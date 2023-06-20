محمود متولي يغيب عن مران الأهلي اليوم بسبب الإصابة

غاب محمود متولي مدافع النادي الأهلي عن مران فريقه المقام حاليا على استاد التتش بسبب معاناته من إصابة في الكاحل لتثير الشكوك حول لحاقه بمباراة حرس الحدود بالدوري الممتاز.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه بضرورة التركيز الشديد في مباريات الدوري المصري بدءًا من مباراته أمام حرس الحدود الخميس المقبل، والمؤجلة من الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدوري، باعتبارها أول مواجهة يخوضها الفريق الأحمر عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه عقب الفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية.

وحذر كولر لاعبي الأهلي من التهاون في مباراة حرس الحدود، وطالبهم ببذل الجهد في ظل رغبته فى تحقيق الفوز وحسم لقب الدوري مبكرا من أجل رفع الضغوط عن كاهلهم ومن ثم منح فرصة المشاركة لكل اللاعبين البدلاء من أجل المشاركة في المباريات الرسمية المتبقية بعد تأكد حسم الدرع الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا بشكل مؤقت برصيد 64 نقطة من لعب 30 مباراة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 62 نقطة من لعب 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة أفريقيا.