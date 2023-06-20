اقرأ غدًا في "البوابة".. السيسي: مهتمون بجذب الاستثمارات الإيطالية في التعدين والصناعة التحويلية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 21 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

توطين الصناعة.. السيسى: مهتمون بجذب الاستثمارات الإيطالية فى التعدين والصناعة التحويلية

لأول مرة.. مودى: متحمس لزيارة مصر.. وزيادة الزخم لشراكتنا الحضارية متعددة الأوجه

انزلاق لحرب أهلية.. الجيش السودانى يتهم «الدعم السريع» بخرق الهدنة

جبهات الصراع.. 1 - هجوم روسى على عدة محاور فى أوكرانيا.. والبنية التحتية الحرجة تتأثر بضربات موسكو

2 - بلينكين: الصين وعدت بعدم إمداد روسيا بالأسلحة

3 - باريس تبحث إمكانية انضمام كييف إلى الناتو

4 - بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقى

5 - إيران تنطلق بسرعة الصاروخ إلى النووى