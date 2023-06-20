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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إسراء عويس تحصد ذهبية الوثب في البطولة العربية للكبار بالمغرب

إسراء عويس
إسراء عويس
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فازت إسراء عويس لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، بالميدالية الذهبية في الوثب الطويل بمسافة ٦.٥٦ متر.

وحققت لاعبة منتخبنا الوطني المركز الأول بالبطولة العربية للكبار بالمغرب، ونجحت البطله المصرية “الغزال الأسمر” في التتويج بذهبية الوثب الطويل.

كما حققت البطلة المصرية العائدة بقوة إيناس محمد غريب، المركز الثالث وحصدت الميدالية  البرونزية في الوثب الطويل بمسافه ٥.٨٥ متر.

من جانب آخر سافرت اليوم  الثلاثاء، الدكتورة مجدة الخواجة عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لألعاب القوى الى المغرب لحضور إجتماع اللجنه النسائيه بالإتحاد العربي.

 

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