بالصور.. الطواف والسعي ضمن محاكاة الحج بمشاركة تلاميذ مدارس بورسعيد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، محاكاة لفريضة الحج والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام، بمشاركة العشرات من تلاميذ مدارس المحافظة.

وتضمنت الفعالية أداء الطلاب محاكاة لمناسك الحج ومنها: الإحرام، والطواف، السعي، يوم التروية بـ"منى"،الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة، في ظل إشادة وإعجاب كبير من الحضور.

ومن جانبه، أشاد محافظ بورسعيد بحسن تنظيم المحاكاة وأداء الطلاب المميز، مؤكدا على أن المحاكاة تعتبر واحدة من أفضل الوسائل التعليمية التي تعلم أبنائنا الفرائض وأركان الإسلام المختلفة، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم على تنظيم محاكاة الحج بهذا المستوى الراقي، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع التلاميذ المشاركين بالمحاكاة.

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