"ديوان البقر".. وتحديد المصير

تعد مسرحية "ديوان البقر" إحدى أعمال الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني الناجحة، التي أخرجها كرم مطاوع في العام 1995، على خشبة مسرح الهناجر، ومن بطولة الفنانين: عبدالرحمن أبو زهرة، واحمد حلاوة، وعايدة فهمي، وناهد رشدي، وماجد الكدواني، وعاصم نجاتي، موسيقى وألحان جمال سلامة، استعراضات وليد عوني، وهو نص مأخوذ من كتاب الأغاني للأصفهاني، وتتناول حكاية منسوبة لفترة زمنية سيطرت فيها جماعات التطرف على المجتمع، حاولت فيها إلغاء العقول وخلق مجتمع قطيعي كأنه مجموعة من الأبقار، وذلك تحت ادعاء اتقاء نار جهنم.

وفي العام 2017، عهد المخرج محمد دسوقي، مدير مركز الهناجر للفنون آنذاك، لإعادة تقديم العمل مرة أخرى من إخرج ناصر عبد المنعم، ومن بطولة الفنان سامي مغاوري، وآخرون.

وقال المخرج المسرحي ناصر عبدالمنعم، إنه أجرى عدة بروفات للمسرحية، التي كان من المقرر عرضها في منتصف نوفمبر من نفس العام، لكن توقف العمل بسبب نقص ميزانية الخدمات، فكانت هناك عدة محاولات للانتهاء من تلك الصعوبات والتعثرات التي لاحقة العمل.

وتابع عبدالمنعم، أن بطل المسرحية الفنان سامي مغاوري، كان مسافرا إلى المغرب أثناء فترة توقف العرض، لكن تفاجأت بمطالبة تغيره، فمن أدبيات العمل الفني أن تقام المسرحية بنفس فنانيها، مؤكدا أنه وعود تلو الأخرى بشأن الانتهاء من تلك الصعوبات التي تواجه العمل، حتى انتهت علاقته به تماما.

وأشار عبدالمنعم، إلى أنه وقع اختيار المخرج محمد فاضل لإخراج المسرحية بأبطال آخرين، لكن توقف أيضا، فهناك أقاويل بأن العمل سوف يقدم من خلال جهة إنتاجية أخرى ممثلة في البيت الفني للمسرح، وحتى الآن لم يحدد مصيره، فهل سيقدم من جديد أم يظل في طي النسيان.