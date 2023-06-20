محافظ جنوب سيناء يتفقد محطة تحلية مياه البحر بأبو زنيمة

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، محطة تحلية مياه البحر بمدينة أبو زنيمة .

واستمع المحافظ لشرح وافي من المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب بالمحافظة عن المحطة التي تبلغ طاقتها الانتاجية 20 ألف متر مكعب / يوم، تمويل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبه أشاد محافظ جنوب سيناء بجهود الدولة عامة وما يجري علي أرض محافظة جنوب سيناء خاصة في مختلف المجالات وخاصة مجال مياه الشرب حيث يتم تنفيذ عدد من محطات تحلية مياه الشرب بمدن المحافظة للقضاء نهائيا علي مشكلة مياه الشرب ، مشيرا إلى أن المحطة توفر مياه الشرب للمواطنين بمدينة أبو زنيمة وأبو رديس ووديانها وتجمعاتها البدوية.

رافق المحافظ اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة ابوزنيمة، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومشايخ وعواقل المدينة، وكان في استقباله بمحطة تحلية المياه المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، ومدير المحطة والعاملين بها.