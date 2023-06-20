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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوة خاصة إسرائيلية شمال شرق الضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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استشهد شاب فلسطيني مساء، اليوم الثلاثاء، برصاص قوة خاصة إسرائيلية، شمال مدينة "طوباس" شمال شرق الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شهيد ومصاب بحالة مستقرة إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وأضافت أن الشاب الذي لم تعرف هويته بعد تعرض لإصابة بالرصاص في الرقبة، ورصاصتين في الصدر ورصاصتين بالكتف، مشيرة إلى أن الإصابة الثانية كانت نتيجة السقوط، وحالتها مستقرة.

وبدورها، أفادت مصادر محلية بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اعترضت سيارة كان يستقلها الشاب، وأطلقت صوبه النار بصورة مباشرة، ما أدى إلى استشهاده.

شاب فلسطيني قوة خاصة إسرائيلية مدينة طوباس الضفة الغربية جيش الاحتلال