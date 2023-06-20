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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الصحة يوجه بدراسة إقامة سكن للأطقم الطبية بمستشفى الضبعة المركزي

وزير الصحة ومحافظ
وزير الصحة ومحافظ مطروح يتفقدان مستشفى الضبعة المركزي
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مستشفى الضبعة المركزي؛ لمتابعة جهود الارتقاء بمنظومة الصحة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع متابعة الجاهزية والاستعداد لاستقبال موسم الصيف السياحى والإقبال على الساحل الشمالي ومرسى مطروح، وكذلك العمالة بالمشروعات القومية. 

حيث تفقد وزير الصحة عدد من الأقسام بالمستشفى والوقوف على الأجهزة والفرش الذى تم إضافته مؤخرا للمستشفى؛ لتيسير مزيد من الخدمات للمواطنين ومنها إصلاح وصيانة أجهزة التكييف وتركيب 5 أجهزة تكييف قدرة 5 حصان بقسم الطوارئ، وإضافة أسرة لقسم الداخلى لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى بعدد 22 سريرا ليصل الإجمالى 65 سريرا بالمستشفى منها 6 أسرة عناية و4 عناية متوسطة. 
ووجه الوزير بدعم المستشفى بمصعد أو أكثر للتيسير على  المرضى وذويهم، كذلك دراسة إقامة سكن مخصص للأطقم الطبية داخل المستشفى خاصة مع توافر قطعة الأرض. 
كما تم التوجيه بتوفير سيارة إسعاف بالمستشفى لخدمة الأهالي داخل المدينة، بالإضافة إلى التمركز على الطريق على بعد 4 كم لخدمة الطريق مع توفير الموقع والمظلة. 
وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار بما تم من جهود لتدريب فريق التمريض على الأعمال التمريضية والجودة ومكافحة العدوى، ومراجعة عمل شبكة الغاز والمولد الكهربائى بالمستشفى، وإصلاح التكيف المركزى فى العمليات خاصة مع إجراء أكثر من 100 عملية جراحية شهرية بالمستشفى وما تقدمه من خدمات طبية لأهالي الضبعة حتى رأس الحكمة ،وكذلك لرواد الساحل والعاملين بالمشروعات القومية والتنموية بالمدينة.

وزير الصحة ومحافظ مطروح يتفقدان مستشفى الضبعة المركزي

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مطروح مستشفى الضبعة المركزي إقامة سكن للأطقم الطبية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ