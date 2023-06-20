وزير الصحة يوجه بزيادة سيارات الإسعاف بمستشفى مارينا.. صور

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بعمل العيادات في مستشفي مارينا المركزي بالساحل الشمالي، على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بالتزامن مع بدء تردد المصطافين على القرى السياحية خلال فصل الصيف.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية، اليوم الثلاثاء، لمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للمدن الساحلية بالتزامن مع فصل الصيف وزيادة أعداد المصطافين المترددين عليها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الاستقبال والطواريء ، وصالة انتظار المرضى، والعيادات التي تضم عيادات “النساء، الأسنان، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة”، للإطمئنان على جاهزيتها وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير راجع عدد الفرق الطبية من العاملين بالمستشفى، للتأكد من القدرة على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمترددين، مؤكدًا التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة التأمين الطبي على أكمل وجه.

ولفت "عبدالغفار" إلى تفقد الوزير وحدة إسعاف مارينا التابعة للمستشفى، للتأكد من جاهزية وصيانة سيارات الاسعاف، موجهاً بتطوير وتوسيع تمركز الإسعاف وزيادة عدد سيارات الإسعاف المجهزة، للتوسع في تقديم الخدمات الإسعافية ، فضلًا عن توفير خط سير بديل لدخول الاسعاف للمستشفى منعاً للتكدس.

وأشار "عبدالغفار" إلى توجيه الوزير بإنشاء عيادة بقرب اماكن تجمع المصطافين تضم طبيب ومسعف لتوفير الخدمات الطبية اللازمة، مؤكدًا على التنسيق التام مع جميع مستشفيات الإحالة بالمحافظة.

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