غدًا.. افتتاح معرض "أرض الله واسعة.. فأرتحلوا" بالأوبرا

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، معرضا فنيا بعنوان "أرض الله واسعة.. فأرتحلوا"، للفنانة التشكيلية هبه محمود، في السادسة والنصف مساء غد الأربعاء، ٢١ يونيو الجاري، بقاعة زياد بكير في دار الأوبرا، والذى يستمر حتى الاثنين ٢٦ يونيو الجاري.

يضم المعرض أكثر من ٦٠ لوحة مستخدمة الآلوان الزيتية، والأكريلك، والتي تجسد ملامح طبيعية سجلتها ذاكرة الفنانة البصرية وكذا مشاهد لمزيج من الواقع والخيال

ويعد المعرض دعوة للخروج إلى أرض الله الواسعة والإرتحال بين الطبيعة للتمتع ورؤية الأمور من منظور مختلف.