التحفظ على معيد تعدى بالضرب على أستاذ قلب بفرد خرطوش بجامعة طنطا

تحفظت الأجهزة الأمنية على معيد في كلية الطب بجامعة طنطا، وذلك عقب قيامه بالاعتداء على أستاذ متفرغ بقسم القلب والصدر بالمستشفى الجامعي داخل المستشفى بسلاح خرطوش مما أدى لإصابته واحتجازه في المستشفى الفرنساوي للعلاج.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من الرائد محمد تعلب رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، يفيد بقيام معيد بكلية الطب يدعى أحمد س ر من قرية نواج مركز طنطا بالاعتداء علي الدكتور عبدالهادي طه أستاذ القلب المتفرغ بجامعة طنطا داخل عنبر العلاج بالمستشفى، بسبب خلاف سابق بينهم على خلفية قيام المجني عليه بنقل المتهم من قسم القلب إلى قسم التشريح وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وضبط المتهم والتحفظ عليه لحين إحالته للنيابة للتحقيق، وانتقل الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب لمكان الواقعة وتم إخطار الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.