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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرا التنمية المحلية والهجرة يشهدان أول تجربة للري الذكي للأشجار بالطاقة الشمسية

زيارة تفقدية
زيارة تفقدية
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شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أول تجربة أطلقتها محافظة الغربية لري الأشجار بالطاقة الشمسية من خلال استخدام تطبيق المحمول، والتي تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية أتحضر للأخضر، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية، والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بتجربة ري الأشجار بالطاقة الشمسية والتي تعد الأولى من نوعها في الري الذكي للأشجار من خلال خلية طاقة شمسية صممها حي ثان طنطا بالتعاون مع الشركة البريطانية لتدوير المخلفات، حيث يتم استخدام الموبايل لفتح وغلق أنبوبة المياه، في خطوة هامة جدا لتوفير الكهرباء والحفاظ على كل نقطة مياه، حيث يتم ري الأشجار بالتنقيط وليس بالغمر كما هو متبع، موجهاً الشكر لمحافظة الغربية على التجربة الرائدة والمتميزة كما وجه بتعميم التجربة على باقي المحافظات.

 

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وزيرا التنمية المحلية والهجرة ومحافظ الغربية يشهدون أول تجربة للري الذكي أول تجربة للري الذكي للأشجار بالطاقة الشمسية وتشغيل تطبيق فرزاوي لتجميع القمامة