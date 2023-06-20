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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى الجلدية بالمنصورة ويتابع تركيب الأجهزة الجديدة بالمعمل

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، جولة بمستشفى الجلدية والجذام بالمنصورة  لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية.
ورافق وكيل الوزارة بزيارة مستشفى الجلدية والجذام الدكتورة لبيبة الجنيدى مدير المستشفى،الدكتور احمد اسماعيل الدمرداش مدير إدارة المعامل حيث تفقد الأقسام التخصصية، وقاعة التدريب والصيدلية والمخازن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات.

واطلع مكين خلال الزيارة على الأجهزة الجديدة بالمعمل كما تابع تركيب وتدريب الأطباء والفنيين بالمستشفي  على جهاز صور الدم فونكس وجهاز كمياء الدم فوتو ترون  مشدداً على توفير الكيماويات الخاصه بصور الدم من  ادارة المعامل.

وفى نهاية الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن خالص تقديره لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية.

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الدقهلية الدكتور شريف مكين المنصورة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية