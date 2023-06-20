ألمانيا: عدد السكان يتخطى 4. 84 مليون شخص بسبب تدفق اللاجئين الأوكرانيين

أظهرت إحصاءات رسمية في ألمانيا اليوم /الثلاثاء/ زيادة عدد السكان إلى أكثر من 4ر84 مليون شخص، وذلك بعد تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين القادمين من أوكرانيا والذين فروا من الحرب الروسية وهو ما يمثل زيادة عدد سكان الدولة بنسبة 3ر1 في المائة خلال العام الماضي.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المكتب الفيدرالي للإحصاء قوله إن عدد سكان ألمانيا زاد 12ر1 مليون شخص في عام 2022، وذلك بالمقارنة بزيادة بنسبة 1ر0 فقط أو 82 ألف شخص في العام الذي سبقه.

وقد شهدت جميع ولايات ألمانيا الستة عشر زيادة في عدد سكانها.. وسجلت أكبر الزيادات في مدينتي "برلين" و"هامبورج" اللتين شهدتا ارتفاعات بنسبة 1ر2 في المائة لكل منهما.

وقد ارتفع عدد المواطنين الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا بمقدار 4ر1 مليون شخص، بينما انخفض عدد المواطنين الألمان بمقدار 309 آلاف ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تسجيل حالات وفيات أكثر من المواليد.. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة السكان الذين لا يحملون الجنسية الألمانية من 1ر13 في المائة إلى 6ر14 في المائة.