المخرجة آلاء محمود: سعيدة بعرض 1+1 في مهرجان فيلمي الأول بباريس

في عرضه الأول في أوروبا، شارك الفيلم القصير 1+1 للمخرجة آلاء محمود في مهرجان فيلمي الأول الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، وعبرت مخرجة الفيلم عن سعادتها بالحدث قائلة: "فخورة بعرض فيلمي القصير الأول لأول مرة في أوروبا من خلال مهرجان له رصيد علمي وأكاديمي هائل، وهو ما يمنحني طمأنة بأن المجهود الكبير الذي بذلناه قد أتى بثماره، كنت أتمنى التواجد بين الجمهور لسماع رأيه وتعليقاته".



وأقيم المهرجان في الفترة من 11 إلى 15 يونيو، واستضافته مؤسسة دار تونس بباريس وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس.

تدور الأحداث بعد الحرب التي أدت إلى اختفاء المدينة بأكملها، يتبقى من الخصم الأول فتاة ومن الخصم الآخر شاب، يعيشان صراع بين السلام وبناء حياة جديدة، أو استكمال الحرب والقضاء على الآخر.

وكان 1+1 قد شارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ومهرجان طرابلس السينمائي في لبنان ومهرجان ميتا دبي السينمائي في الإمارات، وهو من بطولة أمير المصري وسارة عبد الرحمن، وإنتاج El Cravan وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.

آلاء محمود مخرجة مصرية، تخرجت من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، أثناء دراستها بالمعهد عملت كمساعد مخرج، وتم إختيارها ضمن ١٠ مخرجات من دول عربية مختلفة للإقامة الفنية لتطوير السيناريو في تونس ٢٠١٩. ١+١ هو فيلمها القصير الأول، وتعمل على مشروعها الثاني الفيلم التسجيلي الطويل "فستان تيتا".