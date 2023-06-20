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الثلاثاء 20 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الجيزة تتابع غرفة العمليات الرئيسية لماراثون امتحانات الثانوية العامة

غرفة عمليات مديرية
غرفة عمليات مديرية الجيزة التعليمية
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تابع  أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة و سمية الخطيب وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية امتحانات الثانوية العامة " الدور الأول " للعام الدراسي 2022/2023 . 
وأكد سلومة  اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون الثانوية العامة 2023 .
و بلغ إجمالى المتقدمين  فى  مادة اللغة الثانية اليوم 79252 طالبا وطالبة بنسبة 98.4%بواقع عدد اللجان 200 لجنة عامة علي مستوى محافظة الجيزة بالإضافة إلى 40 أربعون لجنة احتياطية للطوارئ وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة .
وتابع  سلومة غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة  العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفورى لحل أى مشاكل قد تحدث.

وشدد على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول .

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