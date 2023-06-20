حصاد اليوم.. توريد 654 طن قمح لشون وصوامع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦٥٣ طنا و ٥٩٤ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٢٩٣٥٦ طنا و ٠٣٤ كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية.

أشارت وكيلة وزارة التموين إلي أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص الكمية المستهدف شراؤها.

والغرض من الاستخدام.

وأماكن استلام الأقماح.

واسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.