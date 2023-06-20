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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023| صور .. مديرو الإدارات التعليمية يساعدون الطلبة خارج اللجان

جانب من تواجد مديري
جانب من تواجد مديري الإدارات أمام اللجان
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تابع  مديرى عموم الإدارت التعليمية بالقاهرة، دخول طلبة شهادة الثانوية العامة إلى مقرات اللجان الإمتحانية بالإدارات التعليمية وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

يؤدى طلاب شهادة الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، إمتحان مادة اللغة الثانية،مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية ، وذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

وأكد مدير تعليم القاهرة على إنتظام إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والتواجد الفعال لمديرى عموم الإدارت التعليمية خارج اللجان الإمتحانية لتذليل كافة العقبات

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