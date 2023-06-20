ads
الثلاثاء 20 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سول تخطط لإطلاق تقرير عن العمل القسري في كوريا الشمالية

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعلنت وزارة الوحدة الكورية عن عزمها الكشف عن تقرير بخصوص ممارسات العمل القسري في كوريا الشمالية لأول مرة كجزء من الجهود المبذولة لزيادة الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان في النظام السري.

وذكرت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية/يونهاب/ أن التقرير يستند على مقابلات أجريت مع منشقين كوريين شماليين وصلوا إلى الجنوب خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تخطط الوزارة لإجراء تحقيق عميق في ممارسات العمل القسري في الشمال هذا العام.

وتخطط الوزارة للنظر في هذه الممارسات قبل وبعد انطلاق نظام كيم جونغ-أون عام 2011، وفي القوانين والأنظمة ذات الصلة.

وقال مسئول بالوزارة، إنه نظرا للحاجة إلى رفع الوعي بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، نخطط للكشف عن النتائج، باستثناء البيانات الشخصية.

كوريا الشمالية العمل القسري كوريا الجنوبية