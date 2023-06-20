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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يجري جولة تفقدية لمستشفيات الساحل الشمالي

مستشفى الحمام المركزى
مستشفى الحمام المركزى
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يجرى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة خطة التأمين الطبي لفصل الصيف بعدد من مستشفيات الساحل، حيث يستهل وزير الصحة زيارته لمستشفى الحمام المركزى بمحافظة مطروح.

ثم تستمر الجولة لتفقد عدد من المستشفيات للاطمئنان على مدى توافر المستلزمات الطبية والكوادر الطبية لاستقبال فصل الصيف.

يرافق الوزير فى جولته الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجى.

وفى استقبالهم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور رفيق محمد مدير مستشفى الحمام المركزى وعدد من الأطباء.

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