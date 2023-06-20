الثانوية العامة 2023.. ارتياح بين طلاب القليوبية لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، حيث جاء الامتحان بسيط وفي مستوى الطالب المتوسط.

وتشمل اللغة الفرنسية والألمانية، حيث بدأ الامتحان في تمام الساعة 9 وذلك وسط تواجد أمني بمحيط لجان الامتحانات.

وأكد الطلاب أن الامتحان اللغة الفرنسية كان في مجمله متوسط الصعوبة، وفي مستوى الطالب المتوسط، وأن الوقت كان كافيًا لأداء الامتحان.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، الثلاثاء، أنه جرى حصر دقيق لطلاب الثانوية العامة حسب اللغة الثانية، وتزويد لجان الامتحان بأوراق الإجابات المطلوبة حسب الأعداد في كل لغة دون عجز.

من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إن نحو 48886 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعدد 112 لجنة في 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

وأضافت أنه جرى التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لا سيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد على عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية إلى اللجان.

من ناحية أخرى، حرص عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة على التواجد أمام لجان الامتحانات لدعم أبنائهم خلال أداء امتحاناتهم في مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل اللغة الفرنسية والألمانية، من خلال تلاوة القرآن الكريم، وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.