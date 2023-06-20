بالفيديو.. أستاذ قانون: عضوية البرلمان ليست للوجاهة الاجتماعية

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا بد من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص يتساءلون عن سبب زيادة الأعضاء، ولكن الأمر ليس برغبتنا ولكن الدستور المصري ينص على أنه لا بد أن يتناسب عدد أعضاء مجلس النواب مع الزيادة السكانية.

وأضاف "المغازي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه كلما زاد عدد السكان، يجب زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، بحيث أنه وفقًا للدستور المصري يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب عن 450 عضوا، ولكن يمكن زيادة العدد.

وتابع، أنه يعترض على أن يكون عضو مجلس النواب منشغلا بوظيفة أخرى، حيث يجب أن يكون العضو متفرغا لأعمال المجلس، موضحًا أن الفصل التشريعي الأول وجدنا رئيس مجلس النواب يتحدث عن وجود غيابات لأعضاء المجلس عن الجلسات وهو أمر غير محبب.

وأردف، أنه إذا أقسم العضو وفقًا للمادة 104 من الدستور بأن يحترم الدستور والقانون فإن الدستور ينص على التفرغ، مؤكدًا أن المادة التي يتم مناقشتها بتفرغ عضو مجلس النواب مادة مهمة جدًا ولا بد من التفرغ، وأنه إذا لم يكن العضو متفرغ لمصالح الشعب الذي أقسم على احترام الدستور والقانون مصالحهم في المادة 104 فعليه تقديم استقالته، قائلًا: "لا بد أن ينتهي لدى الكثيرين من الأعضاء أن تكون فكرة عضوية مجلس النواب للوجاهة الاجتماعية".