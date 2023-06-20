السفاح السوري.. أرقام مرعبة لـ «عمر السومة» صفقة الزمالك المنتظرة

يسعى مسؤولو نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق، بصفقات سوبر، خلال الانتقالات الصيفية القادمة، ويأتي على رأس اللاعبين السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي.

ويعد عمر السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، برصيد 144 هدفًا خلال مشاركته في 176 مباراة بقميص أهلي جدة، متفوقا على لاعب الشباب والهلال والاتحاد السابق ناصر الشمراني صاحب الـ126 هدفًا، الذي حل في المركز الثاني.

وخرج عمر السومة على سبيل الإعارة خلال الموسم الجاري، لصفوف العربي القطري، ونجح في المساهمة بتحقيق بطولة الكأس للنادي القطري بعد غياب 30 عاماً.

وساهم السومة في تسجيل 28 هدفًا، في 21 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الجاري 2021/2022 ، حيث سجل المهاجم السوري بقميص الفريق القطري، 23 هدفًا وصنع 5 آخرين.

وأكدت تقارير صحفية سعودية، أن الزمالك يرغب في ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعاراة، وفق ما ورد عن قالت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

وأشارت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أن نادي العربي القطري، يُعد من أكثر الأندية المهتمة بشراء اللاعب بعد استعارته في الموسم الماضي، ولكن يبقى الاختلاف على المقابل المادي.