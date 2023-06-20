منى عمر: الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة لدعم وتمكين المرأة وننتظر المزيد

قالت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة من أجل دعم وتمكين المرأة وهو ما يلقى ترحيبا بالغا وسعادة غامرة، متابعة أن السيدات يحرصن على المشاركة في أي دعوة من أجل التواجد في المناسبات المختلفة وخاصة التي تتم بحضور الرئيس السيسي.

وأضافت “عمر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للمرأة المصرية، وهو ما أسهم في تطور وضع السيدات في البلاد، مشيرة إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص تولي السيدات المناصب القيادية، هو تطور إيجابي؛ ولكنه غير كاف، حيث أن وجود محافظة واحدة أو نائبة من بين 27 نائبا لا يعد تطبيق لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، خاصة مع توافر الكفاءات بين السيدات.

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة “سعداء جدًا بما حدث في هذا الصدد ولكن في انتظار المزيد”، لافتة إلى وجود ملفات حيوية خاصة بالاقتصاد المصري تم توليتها للمرأة وهو أمر مهم للغاية فلم يعد الأمر قاصرا على وزارات بعينها ولكن التوجه أصبح أكثر اتساعا.