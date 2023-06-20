جهاز "العاشر من رمضان": بيع 5 محال تجارية وصيدلية في مزاد علني

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن عقد جلسة بيع بالمزاد العلني بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لبيع 5 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (15 م2 : 44.82م2 ) بالسوق التجارية بالقطعة رقم 78 بالحي 11 بالمدينة، وذلك بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع 4 محال تجارية، وتنوعت الأنشطة بين (كافيتريا - سوبرماركت – منظفات – ملابس)، وكذا بيع صيدلية بمساحة (٤٤.٨٢م٢) مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن المزاد القادم قريباً طبقا لاحتياجات السكان وخطة جهاز المدينة لتوفير جميع الخدمات بالمشروعات تباعا.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أن المزاد خضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وكذا إقامة الأسواق التجارية بالمناطق والأحياء السكنية، وأن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظراً لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات وتوفير الأسواق التجارية لتنوع الأنشطة.