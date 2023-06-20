"الثورة البيضاء والوعي المصري" في نقاشات نادي أدب ثقافة الجيزة

شهد نادي أدب قصر ثقافة الجيزة، أمس، أمسية أدبية بعنوان "الثورة البيضاء والوعي المصري" أدارها د.ربيع شكري رئيس نادي أدب الجيزة، تحدث خلالها الشاعر مصطفى عبدالمنعم عن وعي الشعب المصري ضد التهديد غير المسبوق لكيان الدولة المصرية، ودور القوة والمؤسسات الوطنية في القضاء على خطط الإرهاب وجماعاته.

وأشار "عبدالمنعم" إلى أن ثورة 30 يونيو، وُلدت من رحم انتماء المصريين لوطنهم وهويتهم، في مواجهة تحركات المشروع الإخوانى المتكامل لأخونة الدولة، واختبائهم عبر مفاهيم دينية مغلوطة.

فيما تناول الشاعر سيد الرشيدي، دور القبائل البدوية في الوقوف ضد أعداء الوطن أثناء وعقب أحداث الثورة التي غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية والحديثة على المستويات كافة، ترتكز على دعائم قوية من التلاحم الشعبي والاصطفاف الوطني لمجابهة التحديات.

تخللت الندوة فقرات لإلقاء باقة من القصائد الشعرية الوطنية، التي تعبر عن الثورة المجيدة.

جاءت الأمسية ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، ونظمها فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، حيث تشهد مواقع قصور الثقافة في جميع المحافظات عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المكثفة احتفالا بذكرى الثورة التي حفظت لمصر هويتها.