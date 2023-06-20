مقتل طيار أردني إثر تحطم طائرة عسكرية أثناء رحلة تدريبية

أعلن مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسـلحة الأردنية، مقتل الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي، إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريًا في منطقة البقعة ظهر أمس الاثنين.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الضابط سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحُسن العزاء.

وكان مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قد أعلن أمس تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريًا في منطقة البقعة دون حدوث إصابات بين المدنيين.

وبين المصدر أنه نتج عنه تحطم الطائرة، وإصابة طياريها اللذين تم إخلاؤهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.