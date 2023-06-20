مدير الكرة بالزمالك: غياب الاستقرار الإداري والمالي سبب خسارة الألقاب

قال عبدالواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، إن غياب الاستقرار الإداري والمالي عن النادي الأبيض يمنعان الزمالك من الاستمرار في حصد الألقاب كل موسم .

وأضاف السيد في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، الزمالك يمر بفترة صعبة على المستوى الإداري والحجز على أرصدة النادي، والمجلس الحالي والجميع العاملين بالنادي يحاولون السيطرة على الأمور .

وتابع السيد، في بعض مباريات الزمالك رفضت بعض الفنادق استضافة فريق الكرة لعدم وجود أموال بسبب أزمة الحجز على الأرصدة، وتدخلنا لحل الأزمة سريعا ودخل الفريق في معسكره بالفندق بشكل طبيعي قبل المباراة .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.