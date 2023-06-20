الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة سكنية بالوراق

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق هائل نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة سبب اندلاعه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات حول الحريق، وسؤال أصحاب الشقة الذين نجوا من النيران عن أسباب حدوثها.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع جمال عبد الناصر متفرع من العروبة، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون إصابات ومنعوا امتدادها إلى المجاورات.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع العروبة.

وعلى الفور دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع مأمور قسم شرطة الوراق.