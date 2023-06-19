إسكان الشيوخ توصي بوضع برنامج زمني لتوصيل الصرف الصحي لقرى الكاشف بدمياط

ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد ،خلال اجتماعها اليوم الاثنين الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد صلاح التمامى بشأن سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي الخاص بقرية الكاشف الجديد وتوابعها.

جاء ذلك بحضور ممثلي الحكومة المهندس ايمن الخضري رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الهيئة القومية واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط والمهندس مجدي عطاالله رئيس قطاع الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عمل برنامج زمني لتوصيل الصرف الصحي لقرى الكاشف الجديد بداية من بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة على ان يتم الانتهاء من جميع الاعمال في تاريخ ٢٠٢٤/٣/١٥.

وتضمنت الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي انه بعد حاله المعاناة التي يعيشها أهالي قري الكاشف الجديد بمحافظة دمياط بعدم وجود صرف صحي لسنوات طويلة وطبقا لتوجه الدولة والقيادة السياسية بتوجية كافة أوجه الدعم الكامل للمشروعات القومية والتي من ضمنها مشروع حياة كريمة والذي نقل قري محافظات مصر للريادة والحداثة والتطور تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة وبناء عليه فتعتبر قري الكاشف من أكثر القري المحرومة منذ زمن طويل بوجود صرف صحي وهومايتثني علي الأجهزة التنفيذية سرعة تحقيق مطالب الآهالي من أجل ضمان توفير حياة كريمة .

واوصت اللجنة برئاسة اللواء خالد سعيد بوضع برنامج زمني لتوصيل الصرف الصحي لقري الكاشف بناء علي مقترح النائب وليد التمامي أقصاه نهاية مارس ٢٠٢٤.