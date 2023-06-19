عضو بحزب التجمع: الجمعيات الأهلية تحملت أعباء كثيرة خلال السنوات ماضية

قال أيمن أنور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وأمين المجتمع المدني، إن الجمعيات الأهلية تقوم بدور لا تستطيع الحكومة الوصول إليه خاصة في المجتمعات على أطراف المدن والمحافظات، مؤكدا أن الجمعيات الأهلية حاضرة في كل شبر في مصر، وأنها تحملت فوق طاقتها خلال السنوات ماضية، وتحملت أعباء كثيرة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، عن "المجتمع المدني".

وتابع: "لدى رؤية في تحويل المجتمع الأهلي إلى قطاع أهلي يعمل بجانب القطاع الحكومي والخاص على أن يكون عبارة عن مجموعة من الأفراد والمجتمعات التي تدير شئونها مثل التحالف الوطني ولكن يعمل في كل شئ".

وطالب بتحرير القطاع الأهلي من القوانين التي تستهدف القطاع العام والخاص لأنه في مضمونه لا يهدف إلى الربح ويعتمد على التطوع، لافتا إلى أن هناك قوانين مخاطب بها القطاع الأهلي مثل قانون التأمينات الاجتماعية، فالأصل في العمل الأهلي هو التطوع لذلك لا يجب إلزام الجمعيات الأهلية بتعيين أو التأمين على العاملين في المؤسسات الأهلية، ولابد من إتاحة عمل صندوق خاص للتأمين على العاملين في العمل الأهلي وأن يكون هناك ضمانة للمتطوعين، داعيا إلى أن ينظم القانون الخاص بالجمعيات الأهلية أمور العاملين في الجمعيات .

أدار الحوار خلال الصالون، أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أيمن أنور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وأمين المجتمع المدني، محمد الحداد، أمين عمال الجمهورية بحزب حماة الوطن، أسامة بديع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، الدكتورة هبة مكرم شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور صلاح سلام، الأستاذ بكلية الطب جامعة سيناء، الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

