السجن عامان للمدانة بتعذيب طفلة من ذوي الإعاقة داخل حضانة في الدقهلية

قضت محكمة جنح قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية بالسجن عامين مع الشغل وكفالة مالية قدرها الفي جنية لمشرفة بحضانة خاصة وذلك لإدانتها بتعذيب طفلة مصابة بتوحد طيفي ولاتستطيع التحدث بالتعدي عليها بالضرب واحداث اصابات بها .

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عمار، وأمانة سر سعد فودة في القضية رقم 19028 جنح قسم اول المنصورة لسنة 2023 والمقامة من "منال.ا.ا"، والدة الطفلة "سما.ب.ح" .

وتعود تفاصيل الواقعة الى بلاغ تقدمت به والدة المجني عليها بتكرار وإصابة نجلتها ابان عودتها من الحضانة فقررت ارسال شقيقتها الكبرى"سدره" الى الحضانة لاستبيان الأمر فقررت لها الأخيرة بقيام المربيات بالتعامل مع نجلتها بعنف، وأبان عودة نجلتها من الحضانة لاحظت وجود كدمات زرقاء وحمراء بالقدم اليسرى وصدرها.

واردفت الشاكية في محضر الشرطة بتضررها من القائمين على إدارة الحضانة والمشرفين والمربيات بها وسوء معاملة نجلتها والتعدي عليها بالضرب لكونها تعاني من مرض "توحد طيفي" وفرط في الحركة وعدم القدرة على الكلام وعلم القائمين على الحضانة بحالة نجلتها المرضية قبل قبولها للالتحاق بالحضانة، مقررين لها بوجود أخصائية تخاطب لديها القدرة على التعامل مع حالتها .

بسؤال النقيب مصطفي النجار، معاون مباحث قسم شرطة أول المنصورة، أكد أن تحرياته السرية توصلت الى صحة الواقعة وقيام المدينة "مديحة.أ.ع"، بالتعدي على الطفلة وإحداث الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي واستخدام العنف الجسدي معها بغية السيطرة عليها كونها تعاني من فرط بالحركة وتوحد طيفي.

وكانت النيابة العامة استندت على أن المدانة في تاريخ سابق عن تحرير المحضر أحدثت عمدًا بالمجني عليها الطفلة الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي حددتها في مدة لا تزيد عن ٢٠ يوم من تاريخ تحرير المحضر كما عرضت حياة طفلة من ذوي الإعاقة للخطر .