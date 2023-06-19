المملكة المتحدة تقدم مخططًا تجاريًا «تاريخيًا» جديدًا للدول النامية

أعلنت المفوضية البريطانية العليا في بنجلاديش، اليوم الإثنين، دخول مخطط التجارة في البلدان النامية في المملكة المتحدة حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الإثنين.

وذكرت المفوضية، في بيان نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي، أن المخطط يعمل على تبسيط قواعد التجارة وتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات التي تدخل المملكة المتحدة من 65 دولة نامية، بما فيها بنجلاديش.

وأشار البيان أيضًا إلى أن المخطط الجديد سيسهم في تنمية التجارة، وتعزيز الوظائف، ودفع النمو الاقتصادي المستدام، كما أنه يوضح التزام المملكة المتحدة بشراكة حديثة ومفيدة للطرفين مع دولة بنجلاديش.

كما أوضح أنه من المقرر أن تخرج بنجلاديش من فئة أقل البلدان نموًا في عام 2026، مضيفا أن التغييرات التي تم إجراؤها من خلال المخطط الجديد تعني أن بنجلاديش ستحتفظ بالوصول المعفي من الرسوم الجمركية إلى 98% من الصادرات، التي تشمل الملابس الجاهزة.

وتابع البيان أيضًا أن المخطط سيساهم في اندماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، وخلق شركاء تجاريين واستثماريين أقوى للمستقبل، وتعزيز سلاسل التوريد، كما سيسهّل نظام إنتاج السلع باستخدام مكونات من بلدان أخرى دون فقدان حالة الإعفاء من الرسوم الجمركية.

وبموجب المخطط الجديد، ستكون بنجلاديش قادرة على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية التي تشمل المواد الخام من ضمن 95 دولة لتصدير منتجاتها النهائية إلى المملكة المتحدة المعفاة من الرسوم الجمركية، شريطة أن تفي بمتطلبات معينة، بحسب البيان.