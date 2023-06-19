رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل جودة الخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، ضرورة إستيفاء معايير الجودة بكلية الطب والمستشفيات الجامعية والارتقاء بالخدمة الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية وتاهيل المستشفيات تمهيدا لتطبيق التامين الطبي الشامل الذي يهدف إلي توفير العلاج والتغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين،و توفير رعاية صحية شاملة بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. مشيرا الي ان الجودة وتحسين الأداء في كل قطاعات الجامعة وخاصة القطاع الطبي ضمن أولويات المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال إجتماع رئيس الجامعة مع عميد ووكلاء كلية الطب والمدير التنفيذي ومدراء المستشفيات الجامعية عقب إفتتاحات مشروع تعلية مستشفي علاج الأورام، ومشروع توسعة قسم الطوارئ،بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ناصر عبد الباري عميد الكلية والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

و قد توجه الدكتور أحمد القاصد بالشكر إلي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والوفد المرافق له والأجهزة التنفيذية المشاركة في فعاليات إفتتاح مشروع تعلية مستشفي علاج الأورام و مشروع توسعة قسم الطوارئ، واكد دعم المحافظ الدائم والتعاون المستمر مع الجامعة ومبادرته بتذليل العقبات الإدارية التي تواجه الجامعة في سبيل تحقيق أهدافها.

وشدد القاصد على أن الجامعات تعتمد في تصنيفها على تاثيرها في المجتمع المحيط بها مؤكدا جاهزيه الجامعه للتعاون الكامل مع جميع اجهزة المحافظة والنقابات المهنية لتقديم الخدمات التعليميه والتدريبيه والبيئية ،مشيرا إلى أهمية دور الجامعات وتاثيره في المجتمع وتحقيق نهضته، موضحا أن الجامعة هي التي تتكفل بتخريج الطبيب والمعلم وغيرهم من خريجي الكليات المختلفة وتوفر له التدريب المناسب ليكون فاعلا في المجتمع .

كما أكد رئيس الجامعه، اهمية اقتناص الفرص المتاحه أمام الجامعه فالجامعة تمتلك الآن جامعه اهلية وارضا لانشاء المدينة الطبيه وارضا بمدينه السادات لابد من استغلالها الاستغلال الأمثل في ظل قيادات داعمة بالدولة والمحافظة، مشيرا إلي ضرورة التكاتف والتكامل والعمل بروح الفريق وتخطي العقبات فورا والتطلع إلي الأفضل دائما.

هذا وقد قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور محمد صبري عمار القائم بعمل المدير التنفيذى للمستشفيات وفريق العمل الجديد بإدارة المستشفيات الجامعية متمنيا لهم التوفيق في عملهم بالمرحلة القادمة.، وأكد علي استعداده لتقديم كل سبل الدعم للارتقاء بالخدمة الطبية التي تقدمها مستشفيات جامعة المنوفية للمرضى ومواطني المحافظة، كما قدم الشكر للدكتور أحمد القرش المدير التنفيذى السابق مديري المستشفيات السابقين علي الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.

كما قدم التهنئة للدكتورة رانيا عزمى الشاذلي لتعيينها وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.. واختتم القاصد الإجتماع بتوجيه التهنئة للأمة الإسلامية ومنسوبي الجامعة ببداية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحي المبارك متمنيا السلامة والرفعة والرقي لمصر وشعبها في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الإجتماع وكلاء الكلية الدكتور محمد الصاوى لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا عزمى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة فتحي عبد العاطي مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، كما حضر الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد صبري مدير عام المستشفيات الجامعية، الدكتور سامي الدحدوح مدير المستشفي التخصصي والعلاج الفندقي، الدكتور أحمد سعيد منصور مدير المستشفي الرئيسي، الدكتور هيثم بدر مدير العيادات الخارجية، وأم محمد شيحة مدير عام الكلية.