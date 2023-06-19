الأمل بعيدًا عن الديار.. فعاليات يوم اللاجئ العالمي غدا بالقاهرة

بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، تنظم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع بعض من شركائها، ( هيئة إنقاذ الطفولة وجمعية كاريتاس )، فعاليات لإظهار التضامن مع اللاجئين يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023.

وقد حددت الأمم المتحدة يوم 20 يونيو من كل عام ليكون يوم اللاجئ العالمي تكريمًا للاجئين في جميع أنحاء العالم حيث يتم تسليط الضوء على قضايا اللاجئين ويركز هذا العام على إيجاد الحلول ومنح اللاجئين الأمل وضرورة شمولهم والتضامن معهم وتشجيع المجتمعات المضيفة على فتح أبوابها وقلوبها للاجئين لتمكينهم من الشعور بالانتماء والشعور بقيمتهم.

وهذا العام فتحت كلية فكتوريا أبوابها حيث ستساهم باستضافة الفعاليات التي تتضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية التي ستشارك فيها بعض الأسر ( المصرية والسودانية والسورية واليمنية والعراقية) للتفاعل والتعرف على ألعاب تمثل ثقافات المشاركين المختلفة.

كما ستشارك بعض المبادرات المجتمعية مثل مركز تنمية المواهب ومركز الطبيعة الأفريقي ومبادرة فن وحياة والمؤسسة العربية للسلام في تنظيم هذه الفعاليات.

كما تشيد المفوضية هذا العام بدور بعض هذه المبادرات المجتمعية مثل مركز الطبيعة الأفريقي وغيرها في مساعدة السودانيين الوافدين حديثًا والمساهمة في توزيع بعض المواد الغذائية والملابس ومساعدتهم على إيجاد السكن والحصول على العلاج والتضامن معهم.