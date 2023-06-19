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الإثنين 19 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وكالات فيدرالية أمريكية تقع ضحية لهجمات إلكترونية

هجوم إلكتروني
هجوم إلكتروني
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أكدت الإدارة الأمريكية أن العديد من الوكالات الفيدرالية وقعت ضحية لهجمات إلكترونية التي استغلت ثغرة أمنية في أداة نقل ملفات شائعة.

وأوضح موقع تيك كرانش (TechCrunch) التقني، اليوم الإثنين، أن العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية قد تعرضت لاختراقات تتعلق باستغلال ثغرة أمنية في MOVEit Transfer، وهي أداة نقل ملفات المؤسسات التي طورتها شركة البرمجيات Progress Software.

ونُسِبَت الهجمات إلى مجموعة Clop ransomware المرتبطة بروسيا، التي بدأت هذا الأسبوع في نشر أسماء المنظمات التي تدعي أنها اخترقتها من خلال استغلال ثغرة MOVEit.

ولم تذكر وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية اسم الوكالات التي تأثرت بالهجمات، ولا عددها. ومع ذلك، أكدت وزارة الطاقة أن اثنتين من كياناتها كانتا من بين التي تم اختراقها.

الإدارة الأمريكية روسيا الأمن السيبرانى