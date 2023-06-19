جامعة كفر الشيخ تشهد الاحتفال بوضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بمقر إدارة الجامعة، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها الجندي وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلي، واشرف دوس رئيس مجلس ادارة شركة فيرنبرو جلوبال لتدشين صرح عملاق هو واحد من اهم واكبر المشاريع الاستثمارية في منطقة الدلتا وهي المنطقة اللوجيستية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من السادة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

عقب ذلك تم عقد مؤتمر صحفي بقاعة مؤتمرات الجامعة، وفي كلمته، رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالسادة الوزراء والحضور الكريم فى رحاب الجامعة، وأشار الى أن المنطقة اللوجيستية هي ركيزة من أهم الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي من خلال خلق مصادر تمويلية لجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية، اضافة الى توفير فرص عمل مستدامة باعتبار ان الانشطة التجارية هي أكثر أنواع الأنشطة التي توفر هذا النوع من فرص العمل، فضلاً عما تحققه من تنمية عمرانية مرافقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال رئيس الجامعة، إن الدولة المصرية تخطو بخطي ثابتة لتحقيق رؤيتها الشاملة رؤية مصر 2030 على كافة المحاور بإرادة سياسية صلبة، عميقة في تفكيرها ودقيقة في تخطيطها متقنة في تنفيذها مدعومة بحلم ورؤية وادارة قائد مصر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ وأن الأزمات الدولية المتلاحقة خلال سابق السنوات القليلة الماضية قد كشفت عن خطورة الاعتماد على سلاسل الامداد بعينها دون وضع حلول جديدة في الاعتبار تقي البلاد والعباد مخاطر التعرض لنقص السلع والبضائع ولعل أزمتي كوفيد19 والازمة الروسية الاوكرانية خير شاهد على هذا.

وأوضح أيضاً أن ما تنتهجه الدولة المصرية من اقامة وانشاء المناطق التجارية اللوجيستية في كثير من محافظات مصر وبخاصة محافظة كفر الشيخ كمنطقة خدمات متكاملة تخدم التخزين والأنشطة التجارية الأخرى المكملة لها، تمثل البنية الاساسية للتجارة الداخلية محققة استراتيجية الدولة المصرية ورئيسها في هذا القطاع من خلال توفير التمويل اللازم وضمان سلاسل الامداد والتوزيع للسلع الاستراتيجية لكافة المواطنين وهو ماتبنته وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

جدير بالذكر أن المنطقة اللوجستية تتضمن أنشطة متنوعة " تجارة الجملة ونصف الجملة، وأنشطة تعبئة وتغليف ،ومخازن تبريد وتجميد"، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة في مصر.