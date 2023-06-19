أفضل الأدعية في العشر الأوائل من ذي الحجة

الدعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة له فضل عظيم، لأنه في أيام مباركة يستحب فيها من الأعمال الصالحة، ويعد الدعاء من العبادات، وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث المسلمين علي الدعاء، و قال تعالى:" وإذا سألكَ عبادي عنيز فإني قريب أُجِيبُ دعوة الداع إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤمِنُوا بِي لعَلهمْ يَ يرْشدون صدق الله العظيم .

فضل الليالي العشر الأوائل من ذي الحجة:

قال الله في القرآن الكريم عن فضل عشر ذي الحجة،" وَالْفجرِ وَليالٍ عَشرٍ"، والمقصود بالليالي العشر؛ هي العشر من ذي الحجة على الصحيح مما ورد عن المفسرين والعلماء.

وقال النبي -صل الله عليه وسلم-:" إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر".

وقد ورد عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أن تلك الأيام من أفضل الأيام حيث قال صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر".

وجاء بسورة الحج ما يدل على فضل عشر ذي الحجة في القرآن، إذ قال الله تعالى: «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ»، وقال ابن عباس –رضي الله عنهما: الأيام المعلومات: عشر ذي الحجة.



الأدعية المستحبة:



"اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة".

" اللهم استر عَوْراتِي وآمِنْ رَوعاتِي، اللهم احفظني من بينِ يَديَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أن أُغْتالَ من تحتي".



"اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا".

" اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضى إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين".

وولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18.



