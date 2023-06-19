تأجيل محاكمة متهمي خلية المرج

قررت محكمه الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية المرج الإرهابية، لا تهمهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية لجلسة ٦ يوليو.

أسندت النيابه للمتهمين تهم تأسيس على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.