غدًا.. مكتبة مصر الجديدة تناقش "الإعلام وإدارة الأزمات في العصر الرقمي"

تستضيف مكتبة مصر الجديدة فى السادسة من مساء غد الثلاثاء ، اللقاء الشهرى الذى ينظمه المنتدى المصرى للاعلام بصفة دورية بالمكتبة ، ويأتى هذا الشهر بعنوان " الاعلام وادارة الازمات في العصر الرقمى".

يهدف الملتقى الى إلقاء الضوء على دور الإعلام والإعلام الرقمى خاصة في إدارة الأزمات، ودور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية به ، والتحذير من خطر الإعلام المغرض في إثارة الازمات .

يتحدث خلال اللقاء الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة واللواء طارق المهدى رئيس المنتدى المصرى للاعلام ، والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية ، وأشرف مشرف مستشار قانوني القوانين ألمرتبطة بالإعلام في العصر الرقمي .

كما يحضر الملتقى اعضاء مجلس امناء المنتدى المصرى للاعلام ، واعضاء مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها مكتبة مصر الجديدة ولفيف من المثقفين والشخصيات العامة ورجال القضاء .