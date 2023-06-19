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الإثنين 19 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدًا.. مكتبة مصر الجديدة تناقش "الإعلام وإدارة الأزمات في العصر الرقمي"

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة
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تستضيف مكتبة مصر الجديدة فى السادسة من مساء غد الثلاثاء ،  اللقاء الشهرى الذى ينظمه المنتدى المصرى للاعلام بصفة  دورية بالمكتبة ، ويأتى هذا الشهر بعنوان " الاعلام وادارة الازمات في العصر الرقمى".

يهدف الملتقى الى إلقاء الضوء على دور الإعلام والإعلام الرقمى خاصة في إدارة الأزمات، ودور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية به ، والتحذير من خطر الإعلام المغرض في إثارة الازمات .

يتحدث خلال اللقاء الدكتور نبيل حلمى  رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة  واللواء طارق المهدى رئيس المنتدى المصرى للاعلام ، والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية ، وأشرف مشرف مستشار قانوني القوانين ألمرتبطة بالإعلام في العصر الرقمي .

كما يحضر الملتقى اعضاء مجلس امناء المنتدى المصرى للاعلام ، واعضاء مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها مكتبة مصر الجديدة  ولفيف من المثقفين والشخصيات العامة ورجال القضاء .

مكتبة مصر الجديدة الاعلام وإدارة الأزمات التطور الرقمي