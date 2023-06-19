إيطالي يفوز بجائزة بي بي سي لمغني العام 2023

فاز الإيطالي أدولفو كورادو البالغ من العمر 29 عاما، بجائزة بي بي سي كارديف لأفضل مغني في العالم لعام 2023.

وتم اختياره بعد تنافس مع 16 مطربا، حيث استمرت المنافسة 10 أيام، والتي تعد حدثا رئيسيا في تقويم الموسيقى الكلاسيكية. وكانت السوبرانو جيسيكا روبنسون أول مغنية ويلزية تصل إلى النهائيات منذ 20 عاما.

ويشهد الحدث، الذي بدأ في عام 1983، قيام المطربين بأداء مجموعة من الأغاني الكلاسيكية والمعاصرة. وتعليقا على فوزه، قال أدولفو كورادو: "أنا مليء بالفرح والعاطفة. لقد كان الأمر رائعا ودعم الجمهور كان قويا بشكل لا يصدق في رحلتي وأعتقد أنهم ساعدوني في الأداء. انه حلم أصبح حقيقة".

المتنافسون الخمسة على اللقب هم الويلزية السوبرانو جيسيكا روبنسون، والاسكتلندي ميزو بيث تايلور، والسوبرانو الجنوب أفريقي نومبوليلو يندي، والإيطالي أدولفو كورادو، وسيفوكازي مولتينو من جنوب أفريقيا.

و أفاد مغني بي بي سي كارديف للمدير الفني العالمي ديفيد جاكسون: "بعد 40 عاما، تستمر المسابقة في جذب الجماهير بأدائها المثير على مستوى عالمي".

حيث واجهت لجنة التحكيم، المؤلفة من شخصيات مرموقة من عالم الموسيقى الكلاسيكية، مهمة صعبة لاختيار فائز من مجموعة المواهب الاستثنائية قبل إعلان أدولفو الفائز بجائزة بي بي سي كارديف لمغني العالم 2023.

وبصفته الفائز في المسابقة، سيحصل السيد كورادو على حزمة جوائز تشمل جائزة نقدية كبيرة والعديد من فرص الأداء مع فرق الأوركسترا والأوبرا الرائدة في جميع أنحاء العالم، بحسب موقع بي بي سي.

